Galatasaray taraftarını üzen haber: Yıldız isimle ipler koptu, devre arasında gidecek (Galatasaray transfer haberleri)

31 Aralık 2023 10:56 - Güncelleme : 31 Aralık 2023 11:41

Fenerbahçe ile zirve yarışında olan Galatasaray'da Hakim Ziyech krizi patlak verdi. Ertelenen Süper Kupa maçında ilk 11'de olması beklenen Faslı oyuncunun son idmandan sonra ağrılarını öne sürerek kadroda yer almak istemediğini teknik ekibe ilettiği belirtildi. Bunu daha önce de yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki oyuncunun, Adana Demirspor karşılaşmasından önce de aynı gerekçeyle sahaya çıkmadığı öğrenildi.

AYRILMAYA HAZIRLANIYOR

Sabah'ın haberine göre; Chelsea'den kiralanan yıldız futbolcu, beklenen performansı bir türlü veremedi. Ziyech'in beklentilere cevap veremediği için devre arasında takımdan ayrılmaya hazırlandığı iddia edildi.

ARAP KULÜPLERİ PEŞİNDE

Faslı yıldızın takımda mutu olmadığı için ayrılık düğmesine bastığı, menajerine de takım bulması için talimat verdiği öğrenildi. Ziyech, Suudi Arabistan'dan gelen tekliflerin değerlendirilmesini istedi.

14 MAÇTA 4 GOL, 2 ASİST

Sık sık sakatlanması sebebiyle Ziyech'ten istediği katkıyı alamayan Galatasaray teknik ekibi de ayrılığa sıcak bakıyor. Hakim Ziyech, Galatasaray formasıyla çıktığı 14 maçta 4 gol, 2 asist üretti.