Galatasaray, Victor Nelsson'un bonservisini belirledi

05 Ocak 2024 09:51 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 09:54

Davinson Sanchez'in takıma katılmasıyla formasını kaptıran Victor Nelsson'un Galatasaray macerası sona eriyor.

Daha önce Sevilla'nın ciddi girişimlerde bulunduğu ve Tottenham'ın da ilgilendiği Nelsson'un transferi gerçekleşmemişti.

NELSSON İÇİN 15 MİLYON EURO TALEBİ

Galatasaray'da Danimarkalı stoperle ilgili kararını verdi.

Devre arasında Nelsson'a gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan yönetim, 25 yaşındaki savunmacının bonservisini belirledi. Sezon başında 20 milyon Euro'ya yakın teklife başarılı savunmacıyı satmayan Cimbom, bu kararından pişman oldu.

Skorer'de yer alan habere göre; Galatasaray, Victor Nelsson için 15 milyon Euro'ya kadar düşecek ve bu teklifin altında gelen rakamlar kabul edilmeyecek.

AYRILMAK İSTİYOR

Formasını Davinson Sanchez'e kaptıran ve EURO 2024'e hazır olarak gitmek isteyen Victor Nelsson'un da ayrılma fikrine sıcak baktığı ifade edildi.

21 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon toplamda 21 maça çıkan Victor Nelsson, 1393 dakika süre aldı. Danimarkalı stoperin Galatasaray ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

Nelsson'un güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.