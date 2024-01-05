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    • 05 Ocak 2024 09:51 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 09:54

    Galatasaray, Victor Nelsson'un bonservisini belirledi

    Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber

    Sezon başında Sevilla ve Tottenham'ın ciddi şekilde ilgilendiği ancak transferi gerçekleşmeyen Victor Nelsson, devre arasında Türkiye'den ayrılmaya hazırlanıyor. Galatasaray, Danimarkalı stoper için istediği bonservisi belirledi. İşte detaylar...

    Galatasaray, Victor Nelsson&#039;un bonservisini belirledi
    Galatasaray, Transfer, Victor Nelsson, Bonservis

    Davinson Sanchez'in takıma katılmasıyla formasını kaptıran Victor Nelsson'un Galatasaray macerası sona eriyor.

    Daha önce Sevilla'nın ciddi girişimlerde bulunduğu ve Tottenham'ın da ilgilendiği Nelsson'un transferi gerçekleşmemişti.

    NELSSON İÇİN 15 MİLYON EURO TALEBİ

    Galatasaray'da Danimarkalı stoperle ilgili kararını verdi.

    Devre arasında Nelsson'a gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan yönetim, 25 yaşındaki savunmacının bonservisini belirledi. Sezon başında 20 milyon Euro'ya yakın teklife başarılı savunmacıyı satmayan Cimbom, bu kararından pişman oldu.

    Skorer'de yer alan habere göre; Galatasaray, Victor Nelsson için 15 milyon Euro'ya kadar düşecek ve bu teklifin altında gelen rakamlar kabul edilmeyecek.

    AYRILMAK İSTİYOR

    Formasını Davinson Sanchez'e kaptıran ve EURO 2024'e hazır olarak gitmek isteyen Victor Nelsson'un da ayrılma fikrine sıcak baktığı ifade edildi.

    21 MAÇTA FORMA GİYDİ

    Bu sezon toplamda 21 maça çıkan Victor Nelsson, 1393 dakika süre aldı. Danimarkalı stoperin Galatasaray ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Nelsson'un güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor.

    Haberler>Futbol>Galatasaray, Victor Nelsson'un bonservisini belirledi
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    GalatasaraytransferVictor Nelssonbonservis
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