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12 Nisan 2024 09:56 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 09:58

Galatasaray'da yönetim şampiyonluk için kesenin ağzını açtı

Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyon olmak isteyen ve Fenerbahçe ile kıyasıya bir yarış veren Galatasaray'da yönetim harekete geçti. Kurmaylar, kalan 7 maçın da final havasında geçeceği için kesenin ağzını açtı.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Sabah
Galatasaray&#039;da yönetim şampiyonluk için kesenin ağzını açtı

Trendyol Süper Lig'de bitime 7 hafta kala Galatasaray, Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini koruyor.

Sarı-kırmızılılar şampiyonluk yolunda 7 kritik maça çıkmaya hazırlanırken, biri de evinde takipçisi Fenerbahçe ile olacak. Yönetim, oyuncuları motive etmek için her yolu denerken primlerle takıma desteğini gösterecek.

Galatasaray yönetimi şampiyonluk için kesenin ağzını açtı! Dev prim kararı - 1. Resim

YÖNETİM KESENİN AĞZINI AÇTI

Kalan 7 maça final olarak bakan teknik heyet, taktik hazırlıkları yaparken yönetim de kesenin ağzını açarak prim verme kararı aldı.

Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, her karşılaşmaya farklı seviyede prim dağıtırken en yükseği ise Fenerbahçe mücadelesinde olacak.

Yönetimin maç başına 5 bin (161 bin TL) ile 7 bin 500 dolar (240 bin TL) arasında bir prim zinciri oluşturacağı ifade edildi.

Kaynak: Sabah
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