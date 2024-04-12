Galatasaray'da yönetim şampiyonluk için kesenin ağzını açtı

12 Nisan 2024 09:56 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 09:58

Trendyol Süper Lig'de bitime 7 hafta kala Galatasaray, Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini koruyor.

Sarı-kırmızılılar şampiyonluk yolunda 7 kritik maça çıkmaya hazırlanırken, biri de evinde takipçisi Fenerbahçe ile olacak. Yönetim, oyuncuları motive etmek için her yolu denerken primlerle takıma desteğini gösterecek.

YÖNETİM KESENİN AĞZINI AÇTI

Kalan 7 maça final olarak bakan teknik heyet, taktik hazırlıkları yaparken yönetim de kesenin ağzını açarak prim verme kararı aldı.

Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, her karşılaşmaya farklı seviyede prim dağıtırken en yükseği ise Fenerbahçe mücadelesinde olacak.

Yönetimin maç başına 5 bin (161 bin TL) ile 7 bin 500 dolar (240 bin TL) arasında bir prim zinciri oluşturacağı ifade edildi.