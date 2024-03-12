Galatasaray'a Kaan Ayhan müjdesi

12 Mart 2024 21:14 - Güncelleme : 12 Mart 2024 21:16

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman topla ısınmayla başladı.

Antrenman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Sarı-kırmızılıların idmanı, topa sahip olma çalışmasının ardından üç takımlı çalışmayla sona erdi.

KAAN AYHAN TAKIMLA ÇALIŞTI

Sakatlığını atlatan Kaan Ayhan takımla birlikte çalıştı. Milli futbolcunun Kasımpaşa maçında sahada olması bekleniyor.

ABDÜLKERİM, AURİER VE DAVİNSON ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜ

Sarı-kırmızılı takımın başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı ve yeni transfer Serge Auirer bireysel çalışmalarını sürdürdü. Davinson Sanchez ise günü tedaviyle geçirdi.

Kasımpaşa maçında oynaması beklenmeyen üç yıldızın milli aranın ardından sakatlıklarını tamamen atlatarak hazır hale gelmeleri bekleniyor.

KASIMPAŞA MAÇI HAZIRLIKLARI YARIN SÜRECEK

Ligde Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvede yer alan Galatasaray, pazar günü Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Cimbom, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürecek.