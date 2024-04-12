Galatasaray'a Tete piyangosu!

12 Nisan 2024 14:12 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 14:13

Trendyol Süper Lig'de bu sezon mutlak şampiyon olmak isteyen ve bu hedef doğrultusunda ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya bir varış veren Galatasaray'da sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Tete, ortaya koyduğu performansla beklentilerin çok altında kaldı.

TETE İÇİN 8 MİLYON EURO!

Brezilya ekibi Palmeiras'ın sezon sonunda Tete için en 8 milyon Euro civarında bir teklif yapacağı ifade edildi.

Galatasaray yönetiminin Brezilyalı oyuncunun satışına sıcak baktığı ve gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi.