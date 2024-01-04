Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı krizi çözüldü

04 Ocak 2024 09:54 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 09:55

Galatasaray ile Konyaspor arasında Abdülkerim Bardakcı'nın transferinden doğan taksit krizi tatlıya bağlandı.

GALATASARAY SON TAKSİTİ ÖDEDİ

Skorer'in haberine göre; Galatasaray, 2022-2023 sezonunun başında Konyaspor'dan 2.8 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Abdülkerim Bardakcı'nın son taksidi olan 250 bin Euro'yu yeşil-beyazlılara ödedi.

Böylece geçtiğimiz günlerde ihtarname çekilme konusu çözüldü.

NE YAŞANMIŞTI?

KonTV'de konuşan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Abdülkerim Bardakcı için Galatasaray'a ihtar çektiklerini bildirmişti. Ömer Korkmaz, Galatasaray'ın taksit borcunu ödememesi halinde sarı-kırmızılılara dava açacaklarını bildirdiklerini belirtmişti.

Ömer Korkmaz, konuyla ilgili "Abdülkerim Bardakcı'dan kalan küçük bir taksit var. Onu bekliyoruz Galatasaray'dan. Maalesef onlar ödemedi, biz de onlara ihtar çektik. Parayı ödemezseniz dava açacağız diye de bildirdik. Sonuçta dediğim gibi bu bizim alacağımız. Karşıdaki takımın kim olduğuna bakmıyoruz. Paramızı, hakkımızı istiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.