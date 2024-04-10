Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu! Yıldız isim sezon sonunda yolcu

10 Nisan 2024 16:52 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 16:55

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında Porto'dan 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edip 4 yıllık sözleşme imzaladığı Sergio Oliveira, sarı-kırmızılı takıma veda ediyor.

Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta pay sahibi olan isimlerin başında gelen Sergio Oliveira bu sezon beklentilerin altında kaldı. Bu sezon ilk 11'de forma şansı bulmakta zorlanan Portekizli yıldız, yaşadığı sakatlık sebebiyle de birçok maçı kaçırdı.

KADRO DIŞI KALDI

Teknik direktör Okan Buruk ile sorun yaşayan ve kadro dışı bırakılan Sergio Oliveira, özür diledikten sonra affedilse de kadroda kendine yer bulamadı.

Süper Lig'de oynanan son 4 maçta kadroya bile giremeyen deneyimli orta saha, ligde son olarak Ankaragücü maçında 29 dakika süre alabildi.

YOLLAR AYRILIYOR

TRT Spor'un haberine göre; Galatasaray, Sergio Oliveira ile yolları ayırma kararı aldı. 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu için sezon sonunda gelecek teklifler değerlendirilecek.

Portekizli orta sahanın da daha çok süre bulabileceği bir takıma sıcak bakabileceği belirtiliyor.

23 MAÇTA 2 GOL-2 ASİST

Bu sezon tüm kulvarlarda 23 maça çıkıp sadece 994 dakika süre alabilen Portekizli yıldız 2 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.