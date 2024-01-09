Galatasaray'da sürpriz yerli transfer: Danimarka'dan geliyor!

09 Ocak 2024 13:05 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 13:06

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, yönetimin sürpriz bir hamleye yöneldiği ortaya çıktı. Yıldız futbolcuların yanında gençlere de yatırım yapmak isteyen sarı-kırmızılıların bu doğrultuda Danimarka 1. Lig ekiplerinden HB Köge'de forma giyen 17 yaşındaki sağ bek Efe Bayrak'ı gündemine aldı.

BOEY ELDEN KAÇARSA!..

Sarı-Kırmızılı kurmayların genç futbolcu için kısa süre içerisinde resmi girişimlere başlayacağı da gelen haberler arasında... Bu sezon takımıyla birlikte 17 maça çıkan yetenekli futbolcu bu maçlarda bin 382 dakika sahada kaldı. Bu süre zarfında 4 sarı kart gördü.

Son iki sağ bek mevkiinde sezondur Sasha Boey'den büyük verim alan Galatasaray, Fransız savunmacının iyi bir teklifle satılması ihtimalini de değerlendiriyor. Bu sebeple savunmanın sağına yapılacak yatırımlar önem taşıyor.