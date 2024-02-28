Galatasaray'da Zaha krizi! Paylaşımı kafaları karıştırdı

28 Şubat 2024 09:37 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 10:09

Galatasaray'da bu sezon kritik gollere imza atsa da sarı kırmızılı camiada beklentilerin altında kalan Wilfried Zaha formasını kaptırdı. Son haftalarda ilk 11'de şans bulmakta zorlanan 31 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

MESAJ OKAN BURUK'A MI?

Fildişili futbolcu, Instagram hesabından "Bu saygısızlık karşısında gülmekten kendimi alamıyorum. Ama Tanrı benim savaşımı verir, ben değil" mesajını paylaştı.

Zaha'nın bu sözleri, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a gönderme olarak yorumlandı.

OKAN BURUK ZAHA'DAN UMUTLU

Okan Buruk son haftalarda ilk 11'de şans vermediği Zaha için umutlu olduğunu belirtmişti. Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulunan Zaha, şöyle konuşmuştu:

"Zaha'dan beklentimiz yüksek. O da oynamak istiyor. Kendisini anlıyorum. İlk 11 başladığında daha iyi olacağını düşünüyor. Oyuna sonradan girdiği maçlarda beklentimiz bundan daha fazlası. Sonradan oyuna girdiği maçlarda beklentilerimizi karşılamadı. Onun da isteği ilk 11 başlamak. Kendisini daha iyi hissettiğini söylüyor ama burada bir yarış var. Yarışacak, formayı almak için bundan daha iyisini yapacak. Daha iyisini yaptığı zaman da formayı alacak."

15 GOLE KATKI VERDİ

Galatasaray'ın sezon başında İngiliz ekibi Crystal Palace'tan bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Wilfried Zaha, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 23 karşılaşmada 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Türkiye Kupası'nda 2 maçta bir asist yapan Zaha, Şampiyonlar Ligi'nde ise forma giydiği 6 maçta bir gol bir de asist kaydetti.