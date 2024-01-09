Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı'ya dev zam: Yeni maaşı belli oldu
Galatasaray savunmasının vazgeçilmez ismi Abdülkerim Bardakcı, son maçtaki performansıyla izleyenleri mest etti. Başarılı grafiğiyle göz dolduran milli futbolcuyu ödüllendirmek isteyen yönetim, oyuncunun talebi olmamasına rağmen maaşına zam yapma kararı aldı.
Galatasaray'a geçen sezon Konyaspor'dan transfer edilen Abdülkerim Bardakcı, iki sezondur sergilediği performansla göz dolduruyor. Savunmadaki başarılı savunmasının yanı sıra hücumda verdiği katkıyla da dikkatleri üzerine çeken başarılı futbolcu, sarı kırmızılıların pazar günü Konyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada attığı 2 golle hem galibiyetin mimarı hem de maçın yıldızı oldu.
İstikrarlı grafiğiyle takımın vazgeçilmez ismi haline gelen milli futbolcu için Galatasaray yönetimi harekete geçti. Kerem Aktürkoğlu ve Okan Buruk'un garanti ücretinde yapılan iyileştirmeden sonra sıra 19,5 milyon TL kazanan Abdülkerim Bardakcı'ya geldi.
YENİ MAAŞI ORTAYA ÇIKTI
Yönetim 1.5 yıldır performansı üst seviyede olan Abdülkerim Bardakcı'yı ödüllendirmeye hazırlanıyor. Buna göre; 2.8 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen 29 yaşındaki futbolcunun gelecek sezonki kazancı 23 milyon 460 bin TL olacak.
HEM SAVUNMADA HEM HÜCUMDA ETKİLİ
Öte yandan attığı iki golle Konya maçının kahramanı olan Abdülkerim Bardakcı, sarı kırmızılı formayla çıktığı 61 maçta 10 gole etki etmeyi başardı. Bu sezon Süper Lig'de 16 maça çıkan Bardakcı, 3 gol kaydetti.