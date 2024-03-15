Galatasaray'dan Okan Buruk kararı! Yönetim masaya çağırdı

15 Mart 2024 10:56 - Güncelleme : 15 Mart 2024 10:57

Galatasaray yönetimi sözleşmesi sene sonunda bitecek Teknik Direktör Okan Buruk'la kontrat yenilemek için düğmeye bastı. Sarı kırmızılılar, başarılı çalıştırıcıyla yeni sözleşme imzalamak üzere masaya oturdu.

GİTSE DE KALSA DA İMZA ATTIRMAK İSTİYOR

Mayıs ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını açıklayan Dursun Özbek'in yeniden aday olması için camiada beklenti oluşurken, Özbek'in vereceği karar merak konusu.

Dursun Özbek yönetiminin göreve devam etmese bile Okan Buruk'un sözleşmesini uzatmak istediği, hatta başarılı teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalanması konusunda prensip anlaşmasına varıldığı belirtiliyor.

GALATASARAY'LA 64 GALİBİYET

Geçen sezon Galatasaray'ın başına getirilen ve ilk sezonunda sarı kırmızılılarla şampiyonluk sevinci yaşayan Okan Buruk, bu sezon da ligde Fenerbahçe ile kıran kırana bir rekabet içinde. Ezeli rakibinin 2 puan önünde lider durumda olan Okan Buruk'lu Galatasaray, Türkiye Kupası ve Avrupa'da ise havlu attı.

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında 85 maça çıktı. 64 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

ÖZBEK ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçen ay düzenlediği basın toplantısında mayıs ayındaki başkanlık seçiminde aday olmayacağını açıkladı. Özbek, "2024'te emaneti teslim edeceğimiz bir seçim dönemine geliyoruz. Galatasaray'a önümüzdeki dönemin hayırlı olması ve bu dönemde yapılan işlerin bir tık daha üste taşınması için yeni gelecek arkadaşlara başarılar diliyorum" diye konuşmuştu.