Galatasaray'dan sponsorluk anlaşması

16 Ocak 2024 17:01 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 17:02

Galatasaray, tekstil sektöründe faaliyet gösteren Yünsa ile sponsorluk anlaşması sağladı.

Anlaşmayla firmanın logosu, sarı-kırmızılı futbol A takımı forması sağ kolunda yer alacak. Sözleşmeyle ilgili RAMS Park'ta imza töreni düzenlendi.

Törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Yünsa Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sürmegöz katıldı.

Sponsorluk için teşekkür eden başkan Özbek, "Yünsa, futbol takımımızın bu sezon oynayacağı maçlarda formalarımızın sağ kolunda yer alacak. Her zaman liderliğe oynamış dünya markası olan Galatasaray ile Yünsa'nın yan yana gelmesi çok değerli. Bizimle aynı hayallere ve vizyona sahip markalarla zafer yolculuğuna devam edeceğiz. Kendilerine bu anlaşma için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

DURSUN ÖZBEK: "EN BÜYÜK DESTEĞİMİZ SPONSORLUKLAR"

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile imzalanan yapılandırma anlaşmasına göre gelirlerin tamamını kullanamadıklarını hatırlatan Özbek, şunları kaydetti:

"Yapılandırma anlaşmasının şartlarına göre yapılandırmaya girmiş borcumuzun ödenmesi için gelirlerinin yüzde 50'sini TBB'ye vermek, kalan yüzde 50 ile kulübü yönetmek zorundayız. Galatasaray'ın, bu yürüyüşe devam etmesi için gereken fonun 2 katı kadar gelir oluşturmak zorundayız. Bunun için en büyük desteğimiz sponsorluklar. Naklen yayın gelirleri çok aşağılarda. Sponsorlarımıza, bu konuda çalışan yönetim kurulu arkadaşlarıma ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Son derece başarılı bir sponsorluk dönemi yapıyoruz. Sezon sonuna doğru yaklaşık 50 milyon avroya ulaşacak sponsorluk gelirleri sayesinde Galatasaray hem TBB ile yaptığı yapılandırma anlaşmasının payını ödemekte hem de sadece futbol değil, diğer amatör şubelerde kulübün hak ettiği şekilde temsil edilmesi için gereken fonu elde etmektedir. Bunun için aralık ayı sonunda tüm ödemelerimizi yapmış, şampiyonluk için gereken enerjiyi de toplamış durumdayız."

MUSTAFA SÜRMEGÖZ: "HEDEFİMİZ 2030'DA DÜNYA LİDERİ OLMAK"

Mustafa Sürmegöz ise sarı-kırmızılı takıma sponsor oldukları için hissettiği mutluluğu dile getirdi.

Galatasaray'ın kısa zamanda Avrupa'da kupa alacağına inandığını aktaran Sürmegöz, "Ülkemizin en seçkin kulüplerinden Galatasaray'ın ülkemizi Avrupa'da daha büyük başarılara taşıyacağına yürekten inanıyorum. Bundan dolayı Galatasaray Futbol Takımı'na sponsor olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyorum." diye konuştu.

Sürmegöz, faaliyetlerinden ve firmanın dünyadaki yerinden bahsederek, "Yünsa, yünlü dokuma kumaş sektöründe Avrupa'da tek çatı altındaki en büyük üretici konumunda, dünyada ise ilk 5'te yer almaktadır. Hedefimiz 2030'da dünya lideri olmak. Galatasaray'ın hedefleri de Yünsa'dan farklı değil. UEFA Kupası'nı ülkemize kazandıran Galatasaray'ımızın bu sezon da aynı başarıyı yakalayacağına inancım tam. Böyle somut hedefler, hem iş dünyasında hem de spor ve sanatta ülkemizi aydınlık bir geleceğe taşımak için önemli bir motivasyon kaynağı. İş birliğimizin önümüzdeki yıllarda da devam etmesini temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Anlaşmanın sezon sonuna kadar geçerli olduğunu aktaran Sürmegöz, "İnşallah uzun süreli bir anlaşma olur. Diğer branşlarda da yer almak isteriz." dedi.

Bunun üzerine başkan Özbek söz alarak, "Mustafa Bey'in böyle bir açık çek vermesi bizi ziyadesiyle memnun etti. Önümüzdeki sezon da birlikteliğimiz devam edecek. İki lider kurumun birlikteliği birbirine daha fazla enerji verecektir. Hem Yünsa hem de Galatasaray'ın yararına olacak her türlü iş birliğine hazırız." şeklinde görüş belirtti.