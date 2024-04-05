Galatasaray'dan Süper Kupa kararı! Yönetim harekete geçti

05 Nisan 2024 14:49 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 14:50

Pazar günü Şanlıurfa'da oynanacak Süper Kupa maçına odaklanan Galatasaray'da Fenerbahçe’nin aldığı kararlardan bağımsız olarak tam bir konsantrasyon havası var.

Teknik heyet, maç 90 dakika oynanacakmış gibi hazırlıklarını sürdürüyor.

YÖNETİMDEN PRİM KARARI

Hatayspor karşısında tek golle kazanarak rakibiyle arasındaki puan farkı koruyan ve liderliğini sürdüren Galatasaray’da rota Süper Kupa’ya döndü. Şanlıurfa’da oynanacak olan mücadele öncesi takımda büyük bir kenetlenme var.

Okan Buruk ve ekibi, oyuncularını bu karşılaşma 90 dakika boyunca oynanacakmış gibi hazırlıyor.

Fenerbahçe’nin aldığı kararlardan ya da oluşan gündemden takımının etkilenmesini istemeyen Cimbom'da hatta yönetim normal bir Süper Kupa Finali gibi oyunculara prim açıklayacak.

OKAN BURUK'TAN TAKTİK ÇALIŞMALAR

Herhangi bir eksiği bulunmayan ve müsabakanın hazırlıklarını tam kadro bir şekilde sürdüren Aslan’da Okan Buruk da dünkü idman öncesi oyuncularıyla yaptığı toplantıda ‘tam motivasyon’ vurgusunda bulundu.

Lige dair konsantrasyonun da ortaya çıkan gündemle dağılmamasını isteyen tecrübeli hocanın oynanmamasına kesin gözle bakılan Süper Kupa Finali’ne dair taktik çalışmalar dahi yaptırdığı belirtildi.