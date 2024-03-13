Galatasaray'dan sürpriz sağ bek transferi! Resmen duyurdu

13 Mart 2024 18:43 - Güncelleme : 13 Mart 2024 18:45

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sürpriz bir ismi renklerine bağladı.

Cimbom, Alman ekibi RB Leipzig forması giyen 17 yaşındaki sağ bek Vincent Bayındır'ı transfer etti.

"GALATASARAY İÇİN OYNAYACAĞIMI DUYURMAKTAN MİNNETTARIM"

Transferi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Vincent Bayındır, "RB Leipzig'e veda etmek ve aynı zamanda teşekkür etmek istiyorum. Burada çok şey öğrendim ve kendimi geliştirdim. Öğrendiklerim için çok minnettarım. Hayatta her zaman karşılaşılan engeller vardır, ancak önemli olan bu engelleri aşmak ve sahip olunan her fırsatı değerlendirmektir. Galatasaray için oynayacağımı duyurmaktan son derece mutlu ve minnettarım." ifadelerini kullandı.