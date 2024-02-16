Galatasaray'ın Sparta Prag zaferi Çekya basınında: Icardi nakavt etti!

16 Şubat 2024 11:38 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 11:39

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Rams Park'ta Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların zaferi Çekya basınında da gündem oldu.

Çek basınında öne çıkan haberler şu şekilde:

İDNES: "SON SÖZÜ ICARDİ SÖYLEDİ"

İdnes internet sitesi maç haberini, karşılaşmayı İstanbul'da takip eden muhabirinin imzasıyla yayınladı.

'Son sözü Icardi söyledi' başlıklı haberde şu değerlendirmeler yer aldı: "Sparta takımı iki kez geriden gelip maçta eşitliği sağlamasına rağmen üçüncü golü yemekten kurtulamadı. Tavizsizce cezalandırdığı hatalar yaptılar, en sonda da cezayı Icardi kesti."

FENERBAHÇE MAÇI HATIRLATILDI

Blesk gazetesinde yer alan haber 'Icardi'nin golüyle kötü biten bir dram' başlığıyla yayınlandı ve "Sparta, Eylül 1989'da Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği maçtan bu yana Türkiye'de üst üste yedinci maçı kazanamadı ve bu serideki altıncı yenilgisini aldı." denildi.

SPORT: "ÇILGIN MAÇTA SAVAŞ KAYBEDİLDİ"

Sport internet sitesinde, İstanbul'daki UEFA Avrupa Ligi maçı için şu yorumlara yer verildi: "Türkiye'de çılgın maçta iki kırmızı, beş gol. Sonunda Sparta, Galatasaray'a karşı savaşı kaybetti. En çılgın kısmı ise maçın sonuydu. Wiesner 90. dakikada Muslera'yı başından vurdu, sonrasında Icardi bitirişi gerçekleştirdi."

CESKA TELEVİZE: "ICARDİ NAKAVT ETTİ"

Çekya'nın kamu televizyon kurumu olan Ceska televize'nin internet sitesinde 'Sparta, İstanbul'da beraberliğe uzanıyordu ancak Icardi uzatmalarda nakavt etti' şeklinde başlık atıldı ve "Wiesner konuk takıma galibiyeti getirebilirdi ancak Uruguaylı kaleci şutu yüzüyle kurtardı. Galip gelen Galatasaray oldu" denildi.

SPARTA PRAG'TAN GALATASARAY TARAFTARI YORUMU

Sparta Prag kulübünün resmi sitesinde maç haberi 'Son anda az farkla yenilgi' başlığıyla yayınlandı.

Yazıda şu ifadeler kullanıldı: "Maç başladı ve her yerde mevcut olan ıslık ve tezahürat, sağır edici bir kükremeye dönüştü. Spartalılar, heyecan verici atmosfere rağmen oyuna iyi başlasa da skorda geri düştü. Son anlarda Muslera bir mükemmel kurtarış daha yaptı. Galatasaray ayağına gelen şansı Icardi ile iyi değerlendirdi."