Gaziantep FK 90+6'da turladı
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Trendyol 1. Lig ekibi Bodrum FK'yi 90+6. dakikada bulduğu golle 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.
Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Trendyol 1. Lig ekibi Bodrum FK'yi konuk etti. Antep temsilcisi 90+6. dakikada Djilobodji'nin kaydettiği golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve son 16 turuna yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada sol taraftan köşe atışını kullanan ev sahibi takımda Mirza Cihan'ın ortasına iyi yükselen Nkoulou'nun kafa vuruşunda, kaleci Bahri Can Tosun son anda topu çeldi. Pozisyonun devamında ceza sahası dışından Mirza'nın sert şutunda, top direkten oyun alanına döndü.
21. dakikada Mirza Cihan'ın kullandığı serbest atışta topa iyi yükselen Nkoulou'nun kafa vuruşunda, kaleci Bahri Can Tosun gole izin vermedi.
Müsabakanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.
49. dakikada Gaziantep FK'nin atağında sağ kanatta topla buluşan Dragus'un ara pasında Markovic'in sert vuruşunda, kaleci Bahri Can Tosun'un müdahale ettiği meşin yuvarlak direkten kornere çıktı.
73. dakikada ev sahibi takımın Maxim'le sağ taraftan kullandığı kornerde iyi yükselen Dragus'un kafa vuruşunda, top üst direkten döndü ve kaleci Bahri Can Tosun'da kaldı.
90+4. dakikada Gaziantep FK'nin golü geldi. Sağ kanatta topla buluşan Markovic'in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Djilobodji'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
Karşılaşmayı 1-0 kazanan Gaziantep FK, kupada son 16 turuna yükseldi.