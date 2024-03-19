Gökhan Gönül'e sürpriz görev! Futbola geri dönüyor

19 Mart 2024 17:17 - Güncelleme : 19 Mart 2024 17:18

Kariyerinde Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Beşiktaş formaları giyen ve son olarak Çaykur Rizespor formasıyla 1 Temmuz 2023 tarihinde futbolculuk kariyerini noktalayan Gökhan Gönül, futbola geri dönüyor.

TEKNİK ADAMLIĞA HAZIRLANIYOR

Kariyerinde 3 Süper lig şampiyonluğu, 2 kez Türkiye Kupası, 3 kez de Süper Kupa sevinci yaşayan 39 yaşındaki Gökhan Gönül, futbola teknik adam olarak dönüyor.

MİLLİ TAKIM'DA GÖREV ALACAK

Sports Digitale'nin haberine göre; Gökhan Gönül, Türkiye U21 Milli Takım Yardımcı Antrenörü oldu.

Futbolculuk döneminde A Milli Takım formasını tam 66 maçta terleten Gökhan Gönül, 1 kez fileleri havalandırırken 8'de asist yapma başarısı gösterdi.