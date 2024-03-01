Gözler 'Kartal' avcısında! Icardi derbileri boş geçmiyor

01 Mart 2024 10:42 - Güncelleme : 01 Mart 2024 11:24

Trendyol Süper Lig'de en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider konumda bulunan Galatasaray, zirve yarışında hafta sonu zorlu bir derbiye çıkacak. Cimbom, pazar günü ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak.

BEŞİKTAŞ'I BOŞ GEÇMİYOR

Dolmabahçe'de zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik mücadele öncesi sarı kırmızılıların en büyük gol silahı Mauro Icardi. MKE Ankaragücü maçındaki hareketi nedeniyle 1 maç ceza alan ve Antalyaspor karşılaşmasında oynamayan Arjantinli golcü, Beşiktaş derbilerindeki performansıyla dikkat çekiyor.

3 MAÇTA 5 GOL

Icardi, Beşiktaş’a karşı 3 karşılaşmaya çıktı. Bu derbileri boş geçemeyen 31 yaşındaki futbolcu, toplam 5 gol kaydetti. Arjantinli futbolcu, bu sezon da takımını sırtlamaya devam ediyor. Mauro Icardi, Süper Lig’de bu sezon oynadığı 23 mücadelede 14 gol sevinci yaşadı.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNİN EN DENEYİMLİSİ MUSLERA

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, derbilerde takımın en deneyimlisi konumunda. 2011 yılının yaz transfer döneminde sarı-kırmızılılara transfer olan Uruguaylı file bekçisi, bugüne kadar 25’i Süper Lig, 1'i de TFF Süper Kupa olmak üzere 26 kez Beşiktaş derbisinde görev aldı. Bu maçlarda Galatasaray, TFF Süper Kupa'da penaltılarla olmak üzere 13 kez sahadan galip ayrılırken, 8 kez de kaybetti. 5 mücadele ise berabere sona erdi.

ASLAN İLK GALİBİYET PEŞİNDE

İnönü Stadyumu’nun yıkılmasıyla inşa edilen ve 2016 yılında hizmete giren Tüpraş Stadyumu’nda Galatasaray ve Fenerbahçe’yi ligde 15 kez ağırlayan Beşiktaş, rakiplerine sadece 1 kez mağlup oldu. Siyah beyazlılar, Fenerbahçe ve Galatasaray’ı konuk ettiği 15 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik alırken yalnızca 1 kez sahadan mağlup ayrıldı.

Galatasaray, Tüpraş Stadyumu’nda ezeli rakibiyle 7 kez karşı karşıya geldi. Bu 7 mücadelenin 6’sından galip ayrılan Beşiktaş olurken, 1 müsabakada kazanan çıkmadı.