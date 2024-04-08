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08 Nisan 2024 19:20 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 19:25

Göztepe - Erzurumspor maçı bu akşam 20:30'da oynanacak

Göztepe ve Erzurumspor'un karşı karşıya geleceği maç heyecanla bekleniyor. İşte maçın saati ve detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Göztepe - Erzurumspor maçı bu akşam 20:30&#039;da oynanacak

Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda Erzurumspor'u konuk edecek. Bu kritik maç öncesi her iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. İşte detaylar...

GÖZTEPE - ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Maç bugün saat 20.30'da Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak. Hakem Ali Yılmaz olacak. İki takım arasındaki mücadele büyük bir heyecanla bekleniyor.

Göztepe - Erzurumspor maçı bu akşam 20:30'da oynanacak - 1. Resim

Göztepe kaybetmediği 10 maçın ardından, Kocaelispor deplasmanında 3-2 yenilmişti. Bu akşamki maç, kapalı gişe olarak oynanacak.

Kaynak: TGRT Haber
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