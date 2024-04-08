Göztepe - Erzurumspor maçı bu akşam 20:30'da oynanacak

08 Nisan 2024 19:20 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 19:25

Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda Erzurumspor'u konuk edecek. Bu kritik maç öncesi her iki takım da galibiyet için sahaya çıkacak. İşte detaylar...

GÖZTEPE - ERZURUMSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Maç bugün saat 20.30'da Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak. Hakem Ali Yılmaz olacak. İki takım arasındaki mücadele büyük bir heyecanla bekleniyor.

Göztepe kaybetmediği 10 maçın ardından, Kocaelispor deplasmanında 3-2 yenilmişti. Bu akşamki maç, kapalı gişe olarak oynanacak.