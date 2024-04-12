Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray taraftarını kızdıran açıklama!

12 Nisan 2024 10:06 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 11:01

İtalya Serie A'da şampiyonluğa koşan Inter'in tecrübeli orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, CBS Sports Golazo'ya açıklamalarda bulundu.

Çalhanoğlu gelecekte Galatasaray'a transfer olma ihtimaline de değindi.

"KENDİMİ GALATASARAY'DA OYNARKEN GÖREMİYORUM!"

Galatasaray taraftarı olduğunu her fırsatta dile getiren Hakan Çalhanoğlu görüntülü olarak bağlandığı programda kendisine 'Kendini hiç Galatasaray'da oynarken görebiliyor musun?' sorusuna şu sözlerle yanıt verdi: "Dürüst olmam gerekiyor. Aslında hayır. Çünkü ben Avrupa’da oynamayı seviyorum. Avrupa’da kalmak; olabildiğince yüksekte kalmak, seviyeyi düşürmemek adına her zaman hedefimdi. Çünkü Türk Futbol Ligi’ni biliyorum ve takip ediyorum. Umarım geçen ayda olandan daha iyi şeyler yapabilirler.”

TRANSFER İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda adı Galatasaray ile transfer dedikodularına karışan Hakan Çalhanoğlu o dönemde İtalyan basını için yaptığı açıklamada "Burada olmaktan gurur duyuyorum ve Inter'de devam etmek istiyorum. Burası özel bir kulüp, tek isteğim kalmak" demişti.

GALATASARAY'IN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ!

Milli futbolcunun Inter'e imza atamadan önce bonservisi elindeyken Burak Elmas döneminde Galatasaray'ın kapısından döndüğü iddia edilmişti.

Burak Elmas'ın yüksek maliyeti nedeniyle Hakan Çalhanoğlu transferini veto ettiği öne sürülmüştü.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN PAYLAŞIM

Hakan Çalhanoğlu, CBS Sports Golazo'ya yaptığı açıklamalara açıklık getirdi.

Milli futbolcu, "Galatasaray'a duyduğum sevgiyi, saygıyı hiçbir zaman saklamadım." ifadelerini kullandı.