Hakim Ziyech ile yollar ayrılıyor! Gitmek istediği takım belli oldu

04 Ocak 2024 11:54 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 11:57

Galatasaray'ın sezon başında Premier Lig devi Chelsea'den kadrosuna kattığı Hakim Ziyech ile yollarını ayırması bekleniyor.

AYRILIK İDDİASI ORTAYA ATILDI

Galatasaray'da sezon başında Chelsea'den transfer edilen Hakim Ziyech'in takımdan ayrılmak istediği iddia ediliyordu.

Faslı yıldızın menajeri olayı resmen doğruladı. Gazeteci Ayhan Şensoy, Menajer George Gardi'nin, "Hakim Ziyech için Galatasaray macerası güzel başlamıştı ancak iyi devam etmedi. Ayrılmak istediğimizi Galatasaray yönetimine ilettik. Galatasaray bize zorluk çıkarmayacak." dediğini öne sürmüştü.

MENAJERİ İDDİAYI YALANLADI

Faslı yıldızın Suudi Arabistan'da oynanaması planlanan ancak son saatlerde yaşananlar nedeniyle iptal edilen Süper Kupa maçına ağrılarını gerekçe göstererek gitmemesi, camiada büyük hayal kırıklığına neden olurken ayrılık iddialarının da ardı arkası kesilmedi.

Menajer Gardi, “Yönetime ayrılmak istediğimizi bildirdik” dediği iddiasını yalanlasa da ayrılık ihtimalinin her geçen gün arttığı ifade ediliyor.

HAKİM ZİYECH'İN GİTMEK İSTEDİĞİ TAKIM BELLİ OLDU

Hakim Ziyech ile ilgili son iddia Hollanda basınından geldi. Habere göre, Hakim Ziyech, Afrika Kupası’nın ardından eski takımı Ajax’a transfer olmak istiyor.

ZOR GÜNLER GEÇİREN AJAX'IN LİDERİ OLACAK

Hollanda Ligi’ne çok kötü bir başlangıç yaparak bir ara düşme hattına kadar gerileyen, ancak son haftalardaki galibiyet serisiyle yeniden üst sıralara tırmanmayı başaran Ajax’ın, Hakim Ziyech önderliğinde yine güçlü günlerine dönmeyi hedeflediği belirtildi.

MANCHESTER UNİTED MAÇINA DAMGA VURMUŞTU

Galatasaray’ın satın alma opsiyonuyla birlikte bedelsiz olarak kiraladığı 30 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 14 maça çıkarken 4 gol atıp 2 de asiste imza attı.

Yıldız oyuncu özellikle Rams Park'ta 3-3 berabere kalınan Manchester United maçında attığı iki golle maça damga vurmuştu.