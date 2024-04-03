Hatayspor'un golünde iptal doğru mu? Geceye damga vurmuştu

03 Nisan 2024 11:30 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 11:30

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde Atakaş Hatayspor'u Mauro Icardi'nin 12. dakikada kaydettiği golle 1-0 mağlup ederken, zorlu bir dönemeci daha kayıpsız döndü. Ancak maçta her iki takım lehine ve aleyhine verilen bazı kararlar tartışma konusu oldu.

Özellikle maçın 58. dakikasında konuk ekibin attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz oldu. Hakem Ali Şansalan ilk anda verdiği golü VAR'dan gelen uyarıyı dikkate alarak iptal etti. Bu ve maçta öne çıkan tartışmalı pozisyonları beIN Trio ekibi, yorumladı

İşte tartışmalı pozisyonlar:

GALATASARAY'IN GOLÜNDE FAUL VAR MI?

Dakika 12: Galatasaray'ın Icardi ile bulduğu attığı golde faul var mı?

Bahattin Duran: Icardi ve Abdülkerim'in birbirlerini hafif itmeleri var. Bu itmeler faul gerektirmez.

Bülent Yıldırım: Top yandan gelirken yer alma mücadelesi hem Icardi'nin hem Abdülkerim'in rakipleriyle mücadelesi var. Gol temiz.

Deniz Çoban: Gol temiz.

HATAYSPOR'A PENALTI VERİLMELİ MİYDİ?

Dakika 22: Hatayspor'un penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Barış Alper elini rakibinin sırtına koyuyor. Elini koyduktan sonra net bir itmesi yok. Bu itme değil, penaltı yok.

Bülent Yıldırım: Fotoğraf olarak dondurunca penaltı ama etkili bir itme değil. Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Bu pozisyonu yorumlarken 'bence' diyoruz. 'Bence' dediğimiz anda VAR'ın hiçbir ilgisi yok, konuşulmaz. Penaltı verilmemesini doğru buldum.

HATAY'IN GOLÜNÜN İPTAL KARARI DOĞRU MU?

Dakika 58: Hatayspor'un golünde ofsayt kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Ofsayt olmasa faul kararı verilmezdi. Taçtan ofsayt olmaz ama bu pozisyonda 19 numaralı (Hataysporlu) oyuncunun vurduğu kafa vuruşu Muslera'dan dönecek ve o anda ofsayt pozisyonunda olan 10 numaralı oyuncuya gelecek. Bu pozisyon ofsayt. VAR incelemesi sonrası ofsayt verildi. Ancak, bence çok uzun sürdü.

Bülent Yıldırım: Ofsayt kararı doğru. Bahattin, güzel izah etti. Golün iptal kararı doğru.

Fotoğraf: beINSports'tan alınmıştır