Icardi attı Aslan kazandı! Maç sonucu: Galatasaray 1-0 Hatayspor

02 Nisan 2024 22:23 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 22:46

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Atakaş Hatayspor'u konuk etti.

Sarı-kırmızılılar zorlandığı mücadelede 12. dakikada Mauro Icardi'nin ayağından gelen golle 1-0 kazanmayı bildi.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 84'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Hatayspor ise 33 puanla 15. sırada kaldı.

GALATASARAY'DA 3 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk eden Galatasaray'ın teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

RAMS Park'ta yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera, Barış Alper Yılmaz, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Mauro Icardi 11'i ile çıktı.

Yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Tete, Kaan Ayhan, Tanguy Ndombele, Serge Aurier, Carlos Vinicius yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, milli ara öncesinde Süper Lig'de yapılan ve 4-3 kazandıkları Kasımpaşa mücadelesinde ilk 11'de görevlendirdiği Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan'ı yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Abdülkerim Bardakcı, Ziyech ve Zaha'yı oynattı.

YENİ TRANSFER İLK KEZ KADRODA

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier ilk kez maç kadrosuna girdi.

Ara transfer döneminde İngiltere'nin Nottingham Forrest takımından transfer ettiği Aurier, Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat döndü. Yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kalan 31 yaşındaki sağ bek, Hatayspor maçında ilk kez kadroya girdi.

Ayrıca yaklaşık 1 aylık sakatlık sürecini atlatan Davinson Sanchez de Hatayspor'a karşı yedekler arasında yer aldı.

MUSLERA 500, BARIŞ ALPER 100. RESMİ MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın sahadaki efsanesi Fernando Muslera 500, teknik direktör Okan Buruk'un jokeri Barış Alper Yılmaz ise 100. kez bir resmi maçta sarı-kırmızılı formayı terletti.

Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan iki futbolcudan Muslera 5, Barış Alper ilk kez "dalya" heyecanı yaşadı.

Galatasaray'ın en fazla maça çıkan ve en fazla kupa kazanan yabancı oyuncusu olan Muslera, 402. kez Süper Lig maçında görev aldı. Uruguaylı kalecinin 53 UEFA Şampiyonlar Ligi, 21 Türkiye Kupası, 17 UEFA Avrupa Ligi, 7 TFF Süper Kupa müsabakası bulunuyor.

Galatasaray Kulübü, Muslera'nın 500. resmi maçına özel tasarlanan tişörtleri maç öncesi satışa çıkardı. Sarı-kırmızılı futbolcular ısınmaya bu tişört ile çıktı. Teknik direktör Okan Buruk da maç öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama sırasında Muslera'ya özel çıkarılan tişörtü giydi.

Maç öncesindeki seremonide Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, günün anısına Uruguaylı kaleciye plaket takdim etti.

Sarı-kırmızılı takımda 3. sezonunu geçiren Barış Alper Yılmaz ise 72. Süper Lig maçında ter döktü. Barış Alper, ayrıca 9 Türkiye Kupası, 19 Avrupa kupası maçında forma giydi.

ZİYECH 100 GÜN SONRA 11'DE

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, 100 gün sonra ilk 11'e girdi.

Son olarak 24 Aralık 2023'teki Fenerbahçe derbisinin başlangıç kadrosunda yer alan Ziyech, sonrasında gittiği Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat döndü. Son 2 Süper Lig maçına sonradan dahil olan tecrübeli kanat oyuncusu, 3 ay 9 gün sonra ilk 11'de sahaya çıktı.

Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha ise Süper Lig'de 8 maçın ardından ilk 11'de mücadele etti. Son olarak 22. haftadaki İstanbulspor mücadelesinde ilk 11'e giren Zaha, sonrasındaki 8 maçın 7'sinde süre aldı. 31. yaşındaki hücum oyuncusu, bu karşılaşmaların tamamında sonradan oyuna girdi.

Sakatlığını atlatan Abdülkerim Bardakcı da 3 maçın ardından süre aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada Ziyech'in sağdan ortasında ön direkte Mertens'in kafayla vurduğu top uzak direğin dibinden auta çıktı.

12. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Sağdan Mertens'in kullandığı kornerde altıpas üzerinde uygun durumda bulunan Icardi, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

16. dakikada Barış Alper'in sağdan ortasında top kaleci Erce ve defansı geçerek arka direğe geldi. Altıpas içinde uygun durumda vururken dengesini kaybeden Icardi, topu yandan auta atarken net bir fırsatı değerlendiremedi.

23. dakikada savunma arkasına atılan pasla sol kanattan hareketlenerek ceza sahasına giren Rivas, kaleci Muslera'yla karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, Uruguaylı file bekçisi soluna yatarak topun sahibi oldu.

27. dakikada ceza sahası sol köşesinde topu alan Mertens, uzak köşeye plase vuruş denedi. Kaleci Erce'yi geçen meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanını terk etti.

43. dakikada Ziyech'in soldan kullandığı kornerde altıpasta yükselen Abdülkerim'in kafayla vurduğu top az farkla auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

58. dakikada VAR, Hatayspor'un golünü ofsayt sebebiyle geçerli saymadı. Ghoulam'ın sol taraftan kullandığı taçta Maksimovic, ceza sahası içinde meşin yuvarlağa kafayla vurdu. Kaleci Muslera'nın bu vuruşu çelmesinin ardından Strandberg, dönen topu önünde buldu ve golünü attı. VAR incelemesinde Strandberg'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol, iptal edildi.

63. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasında Galatasaray savunmasının arkasına sarkan Strandberg, ceza sahası sol çaprazından vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, az farkla auta çıktı.

71. dakikada Mertens'in sağ taraftan kullandığı kornerde Kaan Ayhan, altıpas çizgisi üzerinde topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90+3. dakikada Dele-Bashiru'nun pasında topla buluşan Kerim Alıcı, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak kornere çıktı.

Müsabaka, sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.