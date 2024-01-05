İsmail Kartal savunma dörtlüsünü belirledi

05 Ocak 2024 11:34 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 11:35

Fenerbahçe'de İsmail Kartal, ligde pazar günü deplasmanda oynanacak İstanbulspor maçında kadroda zorunlu değişikliğe gidecek.

Becao'nun sakatlığı nedeniyle forma giyemediği dönemde Osayi-Samuel ve Djiku'yu da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle kaybeden İsmail Kartal, defans hatta için kararını verdi.

Becao ve Afrika Uluslar Kupası'na giden Djiku ile Osayi dönene kadar Fenerbahçe'nin savunma hattı Mert Müldür, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşacak.

Samet Akaydın'ın da ayrılık isteği göz önüne alındığında Kanarya'nın devre arasında bir stoper transferi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.