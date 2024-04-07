Kral Kupası’nda şampiyon Athletic Bilbao oldu

07 Nisan 2024 15:17 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 15:19

İspanya Kral Kupası finalinde Athletic Bilbao ile Mallorca karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 21. dakikada Dani Rodriguez'in attığı golle Mallorca devre arasına 1-0 önde girdi. İkinci yarıda Oihan Sancet'in 50. dakikada attığı golle birlikte Athletic Bilbao eşitliği sağlarken karşılaşmanın normal süresi bu skorla tamamlandı ve uzatmalara geçildi.

Uzatma dakikalarında gol sesi çıkmazken, seri penaltı atışları sonunda 4-2 üstünlük elde eden Athletic Bilbao 40 yıl aradan sonra kupayı tekrar müzesine götürmeyi başardı.

KUPAYI EN ÇOK KAZANAN İKİNCİ TAKIM

Athletic Bilbao, bu kupayı müzesine en çok götüren ikinci kulüp konumunda yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar, Kral Kupası'nda son olarak 1983-1984 sezonunda şampiyonluk yaşamıştı.

Kral 6. Felipe'nin elinden kupayı alan Athletic Bilbao, kulüp tarihinde 25. kez Kral Kupası'na uzanan taraf olurken, 31 kez ile en çok kazanan Barcelona'yı takibini sürdürdü.