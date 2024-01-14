İstanbulspor-Konyaspor maçına yarı otomatik ofsayt sistemi damga vurdu!

14 Ocak 2024 16:24 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 16:26

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde İstanbulspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla İstanbulspor puanını 7, Konyaspor ise 19'a yükseltti.

İstanbulspor ligde gelecek hafta Kayserispor deplasmanına çıkacak. Konyaspor ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ 2 GOLÜ İPTAL ETTİ!

Maçta İstanbulspor ve Konyaspor'un attığı birer gol, yarı otomatik ofsayt sistemiyle iptal edildi.

OFSAYT ANININ GÖRÜNTÜSÜ TARTIŞMA ÇIKARDI

Konyaspor'un iptal edilen golünde, yarı otomatik ofsayt sisteminden gelen görüntü sosyal medyada gündeme gelirken tartışmalara da neden oldu.

İşte o görüntü: