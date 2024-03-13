İtalyan basını Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdu!

13 Mart 2024 20:22 - Güncelleme : 13 Mart 2024 21:55

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta sonunda lider Galatasaray'ın 2 puan arkasında şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe hakkında İtalya'dan bomba bir iddia ortaya atıldı.

Sarı-lacivertlilerin gelecek sezon için tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho'yu listesine aldığı kaydedildi.

ROMA'DAKİ GÖREVİNE SON VERİLDİ

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da Teknik Direktör Jose Mourinho ile ocak ayında yolların ayrıldığı açıklanmıştı. 2021 yılından beri Roma'yı çalıştıran Portekizli teknik adamın görevine son verilmişti.

Jose Mourinho, Roma ile bu sezon 28 maça çıkarken 13 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı.

4 AVRUPA KUPASI KAZANDI

Teknik Direktör Jose Mourinho, kariyerinde Barcelona, Benfica, Leiria, FC Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma'da görev yaptı. Portekizli hocanın 2 Şampiyonlar Ligi, 1 Avrupa Ligi ve 1 Konferans Ligi kupası bulunuyor.

FENERBAHÇE İDDİASI!

İtalyan basınından Calciomercato'nun haberinde, Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'dan memnun olduğu ancak sezon sonu şampiyon olunamaması durumunda teknik direktör değişikliğine gidileceği öne sürüldü.

Bu senaryonun yaşanması durumunda Fenerbahçe için en güçlü adayın Jose Mourinho olduğu iddia edildi.