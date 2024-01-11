İtalyanlar Krunic'in Fenerbahçe'ye maliyetini yazdı! Piyasa değerinin altında

11 Ocak 2024 14:15 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 14:16

Ara transferde ilk hamlesini Leonardo Bonucci ile yapan Fenerbahçe'de gözler Rade Krunic'e çevrildi. Sarı-lacivertli kulüp, Bosna Hersekli yıldızın transferi için Milan'la tüm şartlarda anlaşma sağladı.

İtalyan basını Fenerbahçe'nin Krunic için ödeyeceği bonservis bedelini de duyururken yıldız oyuncunun İstanbul'a geliş tarihi de büyük ölçüde netlik kazandı.

FURLANI DOĞRULADI

6 numara mevkiine alternatif arayan sarı-lacivertli takım, yaz transfer döneminden bu yana transfer etmek istediği Rade Krunic'le daha önceden el sıkışmıştı. Milan'ın CEO'su Giorgio Furlani, tecrübeli orta sahanın Fenerbahçe'ye transferini açıkladı.

Sky Sports'a konuşan Giorgio Furlani, "Rade Krunic'in, Fenerbahçe'ye transferinde her şey yolunda gidiyor. Krunic'e bol şans diliyoruz. Umarım Fenerbahçe'de başarılı işler yapar" ifadelerini kullanarak transferi resmen doğruladı.

EDIN DZEKO'NUN TRANSFERDE PAYI BÜYÜK

İtalyan spor siteleri; Krunic'in Fenerbahçe'deki maaşının 2 milyon 500 bin euro civarında olacağını da yazdı. Bonucci transferinde olduğu gibi, Rade Krunic'te de Edin Dzeko'nun ikna sürecinde rol aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Rade Krunic transferi için Milan'a ödeyeceği bonservis bedeli de çıkan haberlerde yer buldu. Tuttomercato, Fenerbahçe'nin bonuslar hariç Milan'a 5 milyon euro ödeyeceğini yazdı. Söz konusu bonusların ne olacağına dair ise bilgi verilmedi.

GELİŞ TARİHİ VE SAATİ BELLİ OLDU

Öte yandan Krunic'in İstanbul'a geliş tarihi de merak edilmeye başlandı. Haberde Bosna Hersekli yıldızın yarın erken saatlerden İstanbul'da olacağı iddia edildi.

Leonardo Bonucci transferini resmen açıklayan Fenerbahçe'nin Krunic'le ilgili resmi açıklamayı kısa süre içinde yapması bekleniyor.