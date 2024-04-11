Kanarya, Avrupa arenasında! Olympiakos-Fenerbahçe | CANLI ANLATIM
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin tüm detayları ve canlı maç anlatımı TGRT Haber'de...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunan ekibi Olympiakos'a konuk oluyor.
Olympiakos - Fenerbahçe karşılaşması saat 19.45’te başladı. Karşılaşma EXXEN'den naklen yayınlanıyor.
Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sandro Scharer yönetiyor.
İLK 11'LER
Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Retsos, David Carmo, Ortega, Hezze, Chiquinho, Jovetic, Fortounis, Masouras, El Kaabi.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Krunic, Zajc, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.
CANLI ANLATIM
1' | Maçta ilk düdük çaldı!
5' | Szymanski'nin pasında Dzeko'nun ceza sahası dışından köşeye şutunda kaleci uzanıp topu aldı.
7' | Sağ kanatta topu alan İrfan Can'ın klas pasında topu alan Dzeko dar açıdan vurdu. Top kaleciden döndü.
8' | GOL! Çağlar Söyüncü'nün uzaklaştırmak istediği top Konsantinos Fortounis'te kaldı. Fortounis'in ceza sahasından çektiği şut köşeden ağlara gitti. Yunan ekibi öne geçti: 1-0.
22' | Hakeme itirazlarda bulunan İrfan Can Kahveci sarı kart gördü.
27' | LİVAKOVİC ÇIKARDI! David Carmo'nun kafa vuruşunda Livakovic, son anda gole engel oldu ve topu kornere çeldi.
31' | GOL! Olympiakos, Jovetic ile farkı ikiye çıkardı: 2-0.
44' | Fenerbahçe'de sakatlanan Oosterwolde sedye ile kenara geldi. Ferdi Kadıoğlu oyuna girdi.
45' | İlk yarının sonuna 5 dakika ilave edildi.
45+2' | Dzeko'nun pasında ceza yayı üzerinde topun gelişine vuran Krunic'in şutunu kaleci son anda çeldi. Dönen topta Zajc'ın vuruşu farklı şekilde dışarıda.
45+6' | İlk yarı Olympiakos'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
46' | İkinci devre başladı!
51' | Fenerbahçe savunmasında üst üste hatalar. Önce Becao, ardından Krunic'in hatası sonrası Livakovic, El Kaabi'ye karşı karşıya pozisyonda gol şansı vermedi.
57' | GOL! Olympiakos, Chiquinho ile farkı üçe çıkardı: 3-0.
61' | KALECİ ÇIKARDI! İyi paslarla gelen Fenerbahçe'de ceza sahası içinde topla buluşan Osayi sol ayağıyla kaleye vurdu. Kaleci köşeye giden topta gole izin vermedi.
62' | Fenerbahçe'de Rade Krunic ve Miha Zajc oyundan alındı. Fred ve İsmail Yüksek oyuna dahil oldu.
63' | İrfan Can'ın ortasında Dzeko'nun kafayla aşırttığı topa Szymanski kafayla dokundu. Kaleci parmaklarının ucuyla topu kornere yolladı.
65' | PENALTI! Fenerbahçe, Osayi'nin düşürüldüğü pozisyonda penaltı kazandı!
68' | GOOOOOL! Fenerbahçe'de Dusan Tadic penaltıyı gole çevirdi. Sarı-lacivertliler farkı ikiye indirdi: 3-1.
68' | Pozisyonun ardından sarı kart gören Panagiotis Retsos cezalı duruma düştü.
73' | Sarı-lacivertlilerde Fred, rakibine yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü.
74' | GOOOOOL! Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile farkı bire indirdi: 3-2.
78' | Sol kanatta topla hızlı çıkan Ferdi, Georgios Masouras'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Masouras sarı kart görüyor.
82' | Ev sahibi ekipte Stevan Jovetic oyundan alınırken yerine giren isim Andre Horta oldu.
84' | Fenerbahçe'de Becao'nun yerine Bonucci oyuna girdi.
84' | Olympiakos'ta da Chiquinho'nun yerine Vicente Iborra oyuna dahil oldu.
85' | Tadic'in sol kanattan ortasında Sebastian Szymanski'nin kafa vuruşu kalenin yanından dışarıya gitti.
87' | Olympiakos'ta Ayoub El Kaabi ve Georgios Masouras oyundan çıktı. Quini ile Youseff El Arabi oyuna girdi.
90' | Karşılaşmanın sonuna 4 dakika ilave edildi.