Kanarya, Avrupa arenasında! Olympiakos-Fenerbahçe | CANLI ANLATIM

11 Nisan 2024 20:12 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 21:39

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunan ekibi Olympiakos'a konuk oluyor.

Olympiakos - Fenerbahçe karşılaşması saat 19.45’te başladı. Karşılaşma EXXEN'den naklen yayınlanıyor.

Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sandro Scharer yönetiyor.

İLK 11'LER

Olympiakos: Tzolakis, Rodinei, Retsos, David Carmo, Ortega, Hezze, Chiquinho, Jovetic, Fortounis, Masouras, El Kaabi.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Krunic, Zajc, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

CANLI ANLATIM

1' | Maçta ilk düdük çaldı!

5' | Szymanski'nin pasında Dzeko'nun ceza sahası dışından köşeye şutunda kaleci uzanıp topu aldı.

7' | Sağ kanatta topu alan İrfan Can'ın klas pasında topu alan Dzeko dar açıdan vurdu. Top kaleciden döndü.

8' | GOL! Çağlar Söyüncü'nün uzaklaştırmak istediği top Konsantinos Fortounis'te kaldı. Fortounis'in ceza sahasından çektiği şut köşeden ağlara gitti. Yunan ekibi öne geçti: 1-0.

22' | Hakeme itirazlarda bulunan İrfan Can Kahveci sarı kart gördü.

27' | LİVAKOVİC ÇIKARDI! David Carmo'nun kafa vuruşunda Livakovic, son anda gole engel oldu ve topu kornere çeldi.

31' | GOL! Olympiakos, Jovetic ile farkı ikiye çıkardı: 2-0.

44' | Fenerbahçe'de sakatlanan Oosterwolde sedye ile kenara geldi. Ferdi Kadıoğlu oyuna girdi.

45' | İlk yarının sonuna 5 dakika ilave edildi.

45+2' | Dzeko'nun pasında ceza yayı üzerinde topun gelişine vuran Krunic'in şutunu kaleci son anda çeldi. Dönen topta Zajc'ın vuruşu farklı şekilde dışarıda.

45+6' | İlk yarı Olympiakos'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

46' | İkinci devre başladı!

51' | Fenerbahçe savunmasında üst üste hatalar. Önce Becao, ardından Krunic'in hatası sonrası Livakovic, El Kaabi'ye karşı karşıya pozisyonda gol şansı vermedi.

57' | GOL! Olympiakos, Chiquinho ile farkı üçe çıkardı: 3-0.

61' | KALECİ ÇIKARDI! İyi paslarla gelen Fenerbahçe'de ceza sahası içinde topla buluşan Osayi sol ayağıyla kaleye vurdu. Kaleci köşeye giden topta gole izin vermedi.

62' | Fenerbahçe'de Rade Krunic ve Miha Zajc oyundan alındı. Fred ve İsmail Yüksek oyuna dahil oldu.

63' | İrfan Can'ın ortasında Dzeko'nun kafayla aşırttığı topa Szymanski kafayla dokundu. Kaleci parmaklarının ucuyla topu kornere yolladı.

65' | PENALTI! Fenerbahçe, Osayi'nin düşürüldüğü pozisyonda penaltı kazandı!

68' | GOOOOOL! Fenerbahçe'de Dusan Tadic penaltıyı gole çevirdi. Sarı-lacivertliler farkı ikiye indirdi: 3-1.

68' | Pozisyonun ardından sarı kart gören Panagiotis Retsos cezalı duruma düştü.

73' | Sarı-lacivertlilerde Fred, rakibine yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü.

74' | GOOOOOL! Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile farkı bire indirdi: 3-2.

78' | Sol kanatta topla hızlı çıkan Ferdi, Georgios Masouras'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Masouras sarı kart görüyor.

82' | Ev sahibi ekipte Stevan Jovetic oyundan alınırken yerine giren isim Andre Horta oldu.

84' | Fenerbahçe'de Becao'nun yerine Bonucci oyuna girdi.

84' | Olympiakos'ta da Chiquinho'nun yerine Vicente Iborra oyuna dahil oldu.

85' | Tadic'in sol kanattan ortasında Sebastian Szymanski'nin kafa vuruşu kalenin yanından dışarıya gitti.

87' | Olympiakos'ta Ayoub El Kaabi ve Georgios Masouras oyundan çıktı. Quini ile Youseff El Arabi oyuna girdi.

90' | Karşılaşmanın sonuna 4 dakika ilave edildi.