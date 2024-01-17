17 Ocak 2024 09:38 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 09:39
Karagümrük İtalyan kaleci Sirigu'yu transfer etti
Trendyol Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, İtalyan file bekçisi Salvatore Sirigu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, tecrübeli kaleci Salvatore Sirigu'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
İtalyan kaleci Salvatore Sirigu, Fatih Karagümrük takımı ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Kırmızı-siyahlılardan yapılan açıklamada, "Fransa 1. Lig ekiplerinden OGC Nice'de forma giyen ve 28 kez İtalya A Milli Takımı'nda oynayan tecrübeli kaleci Salvatore Sirigu ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladık. Daha önceden Paris Saint-Germain, Sevilla, Napoli, Fiorentina, Osasuna, Genoa, Torino ve Palermo takımlarının da formalarını başarıyla terleten Sirigu'ya Karagümrük'e hoş geldin der, başarılar dileriz." denildi.