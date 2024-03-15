Konyaspor ile Karagümrük puanları paylaştı
Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük, evinde Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Konuk ekibin sayısı Ndao'dan gelirken, ev sahibi takımın golünü Güven Yalçın attı.
Bu sonuçla Konyaspor puanını 33'e, Karagümrük ise 30'a yükseltti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
20. dakikada Eysseric'in pasında savunma arkasına sarkan Lasagna, ceza sahası içi sol çaprazından şut çekti. Kaleci Slowik, bu pozisyonda topu kornere çeldi.
37. dakikada Cicaldau'nun ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta Nzonzi, penaltı noktası civarından topa kafa vurdu. Meşin yuvarlak auta çıktı.
43. dakikada Konyaspor öne geçti. Moreno'nun pasında savunma arkasına sarkan Ndao, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ceza sahası içi sol çaprazından şut çeken Ndao, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.
Karşılaşma, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
61. dakikada Eysseric'in ceza yayı gerisinden kullandığı serbest vuruşta Slowik, topu direk dibinde kurtardı.
74. dakikada Eysseric'in sağ taraftan kullandığı kornerde Bertolacci, arka direkte topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Slowik'te kaldı.
76. dakikada Cicaldau'nun pasında topla buluşan Soner Dikmen, ceza sahası dışı sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Sirigu, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
85. dakikada Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Bertolacci'nin ceza sahasına attığı uzun pasta Ahmet Oğuz, meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu önünde bulan Mendes, altıpas çizgisine doğru hareketlenen Güven Yalçın'a pasını aktardı. Güven Yalçın'ın vuruşunda meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 1-1.
87. dakikada Nzonzi'nin ara pasında topla buluşan Oğulcan Ülgün, ceza sahası içi sol çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
Karşılaşma, 1-1 sona erdi.