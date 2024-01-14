Krunic’in sözleşmesinde şaşırtan 'ligden düşme' maddesi!

14 Ocak 2024 11:50 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 11:55

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını ezeli rakibi Galatasaray'ın iki puan önünde lider olarak tamamlayan Fenerbahçe, ara transfer dönemi çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, orta sahaya istenilen takviyeyi erkenden bitirdi.

Ali Koç yönetimi, İsmail Kartal'ın raporu doğtultusunda Serie A devi Milan'da forma giyen Rade Krunic'i kadrosuna kattı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALANDI

Fenerbahçe, Rade Krunic'i satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile anlaşmaya varmıştır. Satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak renklerimize bağladığımız oyuncuya ailemize hoş geldin diyoruz." denildi.

SÖZLEŞMEDEKİ OPSİYON ŞARTI ŞAŞIRTTI!

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin Milan ile yaptığı anlaşmada Rade Krunic'in satın alma opsiyon şartı belli oldu.

"FENERBAHÇE LİGDEN DÜŞMEZSE..."

Yapılan anlaşmada Fenerbahçe ligden düşmezse; Rade Krunic'in satın alma opsiyonu devreye girecek. Sarı-lacivertli takımın ligden düşmesi imkansız olduğundan Krunic için imzalanan sözleşmedeki satın alma opsiyonunun zorunlu gibi gözükmeyen zorunlu satın alma opsiyonu olduğu ortaya çıktı.

BONSERVİSİ 4.6 MİLYON EURO

Ajansspor'un haberine göre de Fenerbahçe, Rade Krunic için 4.6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.