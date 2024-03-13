Kylian Mbappe kebapçıya dava açtı!

13 Mart 2024 22:00 - Güncelleme : 13 Mart 2024 22:02

Marsilya'da Fransız futbolseverler tarafından yakından tanınan Mohamed Henni, kebapçısındaki menüde Kylian Mbappe'nin ismini futbolcudan izinsiz kullandığı için davalık oldu.

MBAPPE'NİN İSMİNİN MENÜDEN KALDIRMASI İSTENİYOR

ESPN'de yer alan habere göre; Kylian Mbappe, Fransa'da bir kebapçıya menüde "Mbappe'nin kafası kadar yuvarlak fırın ekmeği" yazdığı için dava açtı.

Mbappe'nin ismini izinsiz kullandığı için hakkında hukuki işlem başlatılan Henni'nin yıldız golcünün ismini 7 gün içerisinde menüsünden çıkarması istendi.

"UTANMIYOR MUSUN?"

Henni'nin gelişmenin ardından yaptığı açıklamada, "Utanmıyor musun? Yapacak başka bir şeyin yok mu? Böyle nafile bir şey için beni dava etmek mi? Bu inanılmaz. Buna inanamıyorum!" ifadelerini kullandı.