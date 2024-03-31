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31 Mart 2024 17:55 - Güncelleme : 31 Mart 2024 17:56

Livakovic formasıyla oyunu kullandı! Sosyal medya yıkıldı

Kadıköy'de bir Fenerbahçe taraftarı, sarı-lacivertlilerin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic'in formasını giyerek oyunu atmaya gitti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde oy kullanan Fenerbahçeli bir taraftarın kıyafeti sosyal medyada gündem oldu.

2024 Yerel Seçiminde sarı-lacivertli takımın file bekçisi Dominik Livakovic'in formasıyla oy kullanan taraftar ilgi odağı oldu.

Sosyal medyada yoğun etkileşim alan görüntüler sonrası 'Livakovic de oyunu kullandı' şeklinde esprili yorumlar yapıldı.

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Kaynak: TGRT Haber
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