Liverpool - Sheffield United maçı bu akşam 21:30'da oynanacak

04 Nisan 2024 17:54 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 17:59

İngiltere Premier Lig'de müthiş bir hafta daha başlıyor. Bu akşam Liverpool, Sheffield United'ı ağırlayacak. Jürgen Klopp'un ekibi, Anfield'da galibiyet peşinde. Peki, Liverpool - Sheffield United maçı hangi saatte?

LİVERPOOL - SHEFFIELD UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?

Liverpool'un ev sahipliğindeki bu kritik mücadele, Türkiye saatiyle 21:30'da başlayacak. Futbol severler, heyecan dolu anlara şahitlik edecekler.

LİVERPOOL VE SHEFFIELD UNITED'IN SON DURUMU

Liverpool, son maçında Brighton'ı 2-1 mağlup etmişti. Klopp'un öğrencileri, bu kez de taraftarları önünde galibiyet arayacaklar.

Sheffield United ise Fulham karşısında 3-3 berabere kalmıştı. Chris Wilder'ın ekibi, deplasmanda sürpriz bir sonuç alarak zorlu rakibi karşısında puan veya puanlar arayacak.