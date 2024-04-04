04 Nisan 2024 17:54 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 17:59
Liverpool - Sheffield United maçı bu akşam 21:30'da oynanacak
Premier Lig heyecanı devam ediyor! Liverpool, kendi sahasında Sheffield United'ı ağırlıyor. Maçın başlama saati ve son durum haberimizde...
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
İngiltere Premier Lig'de müthiş bir hafta daha başlıyor. Bu akşam Liverpool, Sheffield United'ı ağırlayacak. Jürgen Klopp'un ekibi, Anfield'da galibiyet peşinde. Peki, Liverpool - Sheffield United maçı hangi saatte?
LİVERPOOL - SHEFFIELD UNITED MAÇI SAAT KAÇTA?
Liverpool'un ev sahipliğindeki bu kritik mücadele, Türkiye saatiyle 21:30'da başlayacak. Futbol severler, heyecan dolu anlara şahitlik edecekler.
LİVERPOOL VE SHEFFIELD UNITED'IN SON DURUMU
Liverpool, son maçında Brighton'ı 2-1 mağlup etmişti. Klopp'un öğrencileri, bu kez de taraftarları önünde galibiyet arayacaklar.
Sheffield United ise Fulham karşısında 3-3 berabere kalmıştı. Chris Wilder'ın ekibi, deplasmanda sürpriz bir sonuç alarak zorlu rakibi karşısında puan veya puanlar arayacak.
Kaynak: TGRT Haber