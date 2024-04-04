Maç sonrası otoparkta kavga çıktı! Murat Sancak'tan Fenerbahçeli Mert Hatan Yandaş'a mesaj

04 Nisan 2024 07:41 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 08:10

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ederken maçın ardından tansiyon zirve yaptı. Konuk Adana Demirspor cephesi, stat güvenlik görevlileri ve Mert Hakan Yandaş'ın şoförü arasında çıkan tartışma sonrası sinirler gerildi.

MURAT SANCAK DELİYE DÖNDÜ

Gelen bilgilere göre maç sonrası stadyuma gelen Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, çıkışta otoparkta yaşananlar nedeniyle Fenerbahçeli görevlilerle tartıştı. Sancak dana sonra Mert Hakan Yandaş'ın şoförünün Adana Demirspor'da Gökhan Göktürk'e hakaret edip tehdit içerikli mesaj gönderdiğini iddia etti. Bu sırada Fenerbahçeli Serdar Dursun ille karşılaşan Sancak, Fenerbahçeli Serdar Dursun'a "Mert Hakan Yandaş'a söyle, şoförüne sahip çıksın" dedi.

FENERBAHÇE YÖNETİCİSİ BAKİ'DEN AÇIKLAMA

Maç sonu basın mensuplarına konuşan Selahattin Baki ise yaşanan gerilime ilişkin de konuştu. Baki gelen sorular üzerine, olayla ilgili konuşmanın erken olduğunu belirterek "O olayın dibine inmek lazım. Kendi aramızda, Sayın Murat Sancak, Sayın Metin Korkmaz, Sayın Burak Kızılhan ben olayların bir kısmına şahidiz, bir kısmına değiliz. Onun için dibine indikten sonra konuşmak çok daha faydalı olur" yanıtını verdi.