Manchester City-Arsenal maçında kazanan Liverpool oldu!

31 Mart 2024 22:18 - Güncelleme : 31 Mart 2024 22:19

İngiltere Premier Lig’de 30. haftanın kapanış maçında Manchester City, Ettihad Stadyumu’nda Arsenal’i ağırladı. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

Haftaya lider giren Arsenal puanını 65’e, Manchester City ise 64’e yükseltti.

LİVERPOOL LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Ligde bugün oynanan diğer müsabakada ise Liverpool, Anfield Road’ta Brighton Hove Albion’u konuk etti. Kırmızılar, henüz 2. dakikada 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanmasını bildi.

Haftaya Arsenal ile aynı puanda 2. sırada giren Liverpool, puanını 67’ye yükselterek ligin yeni lideri oldu.