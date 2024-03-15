Real Madrid ile eşleşen Manchester City'den UEFA'ya kura tepkisi!

15 Mart 2024 20:55 - Güncelleme : 15 Mart 2024 20:59

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri kura çekiminin ardından netleşti.

Manchester City Sportif Direktörü Txiki Begiristain, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali'nde Real Madrid ile eşleşmelerinin ardından çarpıcı ifadeler kullandı.

"BU TOPLARDAN BIKTIM, UTANÇ VERİCİ!"

Txiki Begiristain, UEFA'nın kura çekimine sert ifadelerle yüklendi.

Kura çekiminde her şeyin aynı olduğunu vurgulayan Txiki Begiristain, "Utanç verici! Bu toplardan bıktım, her şey aynı! Geçen yıl çekilen kuranın aynısı, sadece Liverpool ile Arsenal değişti. Geçen yıl neler olduğunu ve finale nasıl kalmayı başardığımızı hatırlamaya çalışacağız" dedi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ REAL MADRİD'İN TURNUVASI"

Real Madrid'in performansını değerlendiren Txiki Begiristain, "Şampiyonlar Ligi'nde en çok şampiyon olan takım. Bu turnuvada tutarlılık gösteriliyorlar. Şampiyonlar Ligi Real Madrid'in turnuvası. La Liga'da iyi oynamıyor olabilirler ama Şampiyonlar Ligi'nde iyi iş çıkardılar. Ancak biz de kendimizi güçlü bir takım olarak görüyoruz ve bu sezon iyi bir turnuva oynuyoruz" ifadelerini kullandı.

3 YILDIR REAL VE CİTY EŞLEŞİYOR

Real Madrid ile Manchester City, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde karşı karşıya gelmişti. İki takım bir önceki sezonda da yarı finalde eşleşmişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde:

Arsenal - Bayern Münih

Atletico Madrid - Borussia Dortmund

Real Madrid - Manchester City

Paris Saint Germain - Barcelona

Yarı finalde muhtemel eşleşmeler şu şekilde:

Atletico Madrid - Borussia Dortmund / Paris Saint Germain - Barcelona

Arsenal - Bayern Münih / Real Madrid - Manchester City

FİNAL 1 HAZİRAN'DA İNGİLTERE'DE OYNANACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 9-10 Nisan'da oynanacak. Rövanş müsabakaları ise 16-17 Nisan'da oynanacak.

Çeyrek finalde rakiplerini eleyen takımlar 30 Nisan - 1 Mayıs tarihlerinde yarı final ilk maçlarına çıkacak. Yarı final rövanş mücadeleleri ise 7-8 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final maçı 1 Haziran Cumartesi günü Wembley Stadyumu'nda oynanacak.