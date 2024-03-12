Mauro Icardi, Okan Buruk'u geride bıraktı

12 Mart 2024 20:11 - Güncelleme : 12 Mart 2024 20:12

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray, 29. haftada konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 6-2 yendi. Sarı- kırmızılılarda golleri Kerem Demirbay (3), Lucas Torreira, Mauro Icardi ve Derrick Köhn kaydetti. Puanını 78 yapan Galatasaray liderliğini sürdürdü.

MAURO ICARDI, OKAN BURUK'U GEÇTİ

Mauro Icardi, Rizespor maçında attığı golle teknik direktör Okan Buruk'un futbolculuk kariyerinde Galatasaray'da attığı gol sayısını geçti.

Arjantinli golcü, Galatasaray'da 63 maçta 44 gol attı. Okan Buruk ise 306 maçta 43 gol kaydetti.

KEREM DE BURUK'A YETİŞTİ

Icardi'nin yanı sıra Kerem Aktürkoğlu da Galatasaray kariyerinde 43 gole ulaşarak teknik direktörü Okan Buruk ile gol sayılarını eşitledi. Milli futbolcu bu sayıya 163 maçta ulaştı.

ICARDI'DEN 63 MAÇTA 62 GOLE ETKİ!

Mauro Icardi, 2 sezonluk Galatasaray kariyerinde 63 maçta forma giydi. Bu maçlarda 44 gol atan Arjantinli oyuncu, 18 asist yaparak 62 gole etki etti.

Gol krallığı yarışında Fenerbahçeli Edin Dzeko 18 golle ilk sırada yer alırken, ikinci sırada 15'er golle Mauro Icardi ve Mame Thiam yer alıyor.