Mauro Icardi'den PFDK isyanı! Sosyal medyadaki görüntüyle ilgili ilk kez konuştu

26 Şubat 2024 09:46 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 09:58

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 yendiği maçtan bir gün sonra Mauro Icardi'nin maçta yaptığı bir hareketin görüntüleri sosyal medyada yayıldı.

PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Ortaya çıkan görüntüler sonrası Mauro Icardi tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edilmişti. Yıldız golcü maç saatine kadar bir karar çıkmazsa bu akşam oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında forma giyebilecek.

MAURO ICARDİ İSYAN ETTİ: "BEN BİR ŞEY YAPMADIM!"

Sabah'ın haberine göre; Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi, konuyla ilgili takım arkadaşlarına dert yandı.

Haberde "Ben bir şey yapmadım" dediği öne sürülen Icardi, "Benim üzerimden Galatasaray'a zarar vermeye çalışmaları, benim adıma çok üzücü. Üstelik sosyal medyada bile foto montaj olduğu konuşulan görüntülerden söz ediyoruz. Ceza almak değil ama suçsuzken suçlu duruma düşürülmeye çalışılmama bir anlam veremiyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.

2-5 MAÇ ARASI CEZA ALABİLİR

Mauro Icardi, tedbirsiz sevk edildiği için Arjantinli yıldızın ceza almaması da ihtimal dahilinde ancak ceza alırsa kendisini 2-5 maç arası ceza bekliyor.

31 yaşındaki golcü 4 maç ve üzeri ceza alırsa, Süper Lig'in yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda da cezasını çekecek. Icardi'ye 4 maçın altında ceza verilirse oyuncu cezasını sadece ligde çekecek.

MAURO ICARDİ HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?

Galatasaray, Süper Lig'de sırayla Antalyaspor(kararın gün içinde açıklanması halinde), Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar Beşiktaş derbisinden önce hafta içinde Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

35 MAÇTA 20 GOL-9 ASİST

Bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkan Mauro Icardi 20 gol atarken 9 da asit yaparak sarı-kırmızılı takımı sırtlayan isim oldu.