Son dakika! Mauro Icardi'nin cezası belli oldu!

26 Şubat 2024 12:43 - Güncelleme : 26 Şubat 2024 13:18

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin 1 resmi müsabakadan men ve 19 bin 500 TL para cezası aldığını açıkladı.

Icardi, bu akşamki Antalyaspor maçında sahada olamayacak, hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisinde ise forma giyebilecek.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın Ankaragücü ile oynadığı maçta Mauro Icardi'nin yaptığı hareket futbol gündemini meşgul etmişti.

GALATASARAY CEZAYA İTİRAZ EDECEK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Galatasaray, 1 maç ceza alan Mauro Icardi ‘nin cezasının kaldırılması için Tahkim Kurulu’na başvuracak.

NE OLMUŞTU?

Ankaragücü-Galatasaray maçında sarı-lacivertli taraftarlar tarafından Mauro Icardi'ye bir su şişesi fırlatıldı. Bunu gören Arjantinli futbolcu da şişenin geldiği kale arkası tribününe doğru hareket yaptığı iddia edilen video yayınlanmıştı.

GALATASARAY SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK İDDİASI

Galatasaray, Icardi için hazırlanan montaj video hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacak. Cimbom, Icardi'nin bu videosunun montaj olduğunu düşünüyor. Ayrıca bunu gündeme getirenleri de şikayet edeceği ifade edilmişti.