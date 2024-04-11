Mauro Icardi'nin Süper Kupa'da Fenerbahçe'ye attığı gol geçerli sayılacak mı?

11 Nisan 2024 21:12 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 21:17

2022-2023 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Süper Kupa'da karşılaştı. Maçın henüz ilk dakikasında sarı-kırmızılılar Mauro Icardi'nin attığı golle öne geçti.

Icardi'nin golünün ardından Fenerbahçeli futbolcular sahadan çekildi ve Galatasaraylı oyuncular taraftarla kupa sevincini yaşadı ve ardından iki takıma ayrılacak antrenman maçı yaptı.

FENERBAHÇE 3-0 HÜKMEN MAĞLUP

Süper Kupa'da Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesi nedeniyle kulüp PFDK'ya sevk edildi. PFDK bugün sarı-lacivertlilere 4 milyon lira para cezası ve 3-0 hükmen mağlubiyet verildi.

MAURO ICARDİ'NİN FENERBAHÇE'YE ATTIĞI GOL GEÇERLİ Mİ?

Türkiye Futbol Disiplin Kurulu'nun talimatına göre bir takım sahadan çekildiğinde hükmen mağlubiyet cezası verilir ve attığı goller geçersiz sayılır. Ancak hükmen galibiyet verilen takımda ise gol atan oyuncunun golü resmi olarak geçerli sayılır.

MADDE 23: Hükmen yenik sayılma halinde galip gelen takım lehine 3 gol verilir. Hükmen yenik sayılan takım, gol atmış olsa dahi hiçbir golü geçerli kabul edilmez. Hükmen galip gelen takımın üçten fazla attığı goller geçerli olarak kabul edilir.

MAURO ICARDİ GOL SAYISINI 25 YAPTI!

Kurala göre; Mauro Icardi'nin 50. saniyede attığı gol kendisine yazılır ve diğer 2 gol kimseye yazılmaz.

Mauro Icardi, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 4 maçta 3 gol, 1 asistle oynadı.

31 yaşındaki oyuncu bu sezon 40 maçta 25 gol, 11 asiste ulaştı.