Miha Zajc’ın yeni adresi belli oldu! İstanbul'da kalıyor

03 Ocak 2024 13:28 - Güncelleme : 03 Ocak 2024 15:15

Devre arası transfer döneminde birlikte birçok oyuncusuyla yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik direktör İsmail Kartal, Emre Mor ve Miha Zajc gibi oyunculara gelecek tekliflerin değerlendirilmesini istedi.

MIHA ZAJC AYRILMAK İSTİYOR

Fenerbahçe'de sezon başında yapılan transferlerin ardından forma şansı bulmakta zorlanan Miha Zajc, ayrılık talebini kulübe iletti.

YENİ ADRESİ BELLİ OLUYOR!

Bir dönem Beşiktaş'ın da transfer görüşmelerinde bulunduğu Zajc'a iki Süper Lig ekibi talip oldu. Sports Digitale'in haberine göre; Başakşehir ve Fatih Karagümrük, Miha Zajc için harekete geçti.

RESMİ TEKLİF YAPILMADI

İki takım, Miha Zajc'ın geçirdiği ameliyat ve sahalara dönüşü konusundaki belirsizlik nedeniyle resmi teklif yapmak için aceleci davranmıyor.

Fenerbahçe'nin kiralık teklifine sıcak baktığı ifade ediloirken Başakşehir'in devre arasında girişimlere başlayacağı belirtildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 resmi maça çıkan Miha Zajc bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.