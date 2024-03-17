17 Mart 2024 15:49 - Güncelleme : 17 Mart 2024 16:04

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Macaristan ve Avusturya maçları için hazırlıklarını sürdürüyor. Milliler, önemli karşılaşmalar öncesinde kampa girdi. Milli maçlar ne zaman? Milli takım kaçta kampa girecek? Tüm detaylar haberimizde!

MİLLİ TAKIM KAÇTA KAMPA GİRECEK?

Türkiye A Milli Futbol Takımı, TFF'nin açıklamasına göre yarın saat 11.00'de Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Milli oyuncular, burada Macaristan ve Avusturya maçlarının hazırlıklarına başlayacaklar.

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?

Milli takım, Macaristan ile 22 Mart Cuma günü TSİ 22.45'te Budapeşte'deki Puskas Arena'da karşılaşacak. Ardından 25 Mart Pazartesi günü Avusturya'nın başkenti Viyana'da Ernst Happel Stadyumu'nda Avusturya ile karşılaşacaklar. Milliler, Macaristan maçının hazırlıklarına yarın saat 16.45'te başlayacakları antrenmanla başlayacaklar. Hazırlıklarını Riva'da sürdürecek olan ay-yıldızlılar, 21 Mart Perşembe günü TSİ 16.00'da özel uçakla Macaristan'a hareket edecekler. Mücadelenin öncesinde son antrenmanlarını TSİ 19.00'da Puskas Arena'da gerçekleştirecekler.

Avusturya maçının hazırlıkları için de Milli Takım, Macaristan'da kamp yapacak. Müsabakanın oynanacağı 25 Mart Pazartesi günü TSİ 19.00'da Ernst Happel Stadyumu'nda yürüyüş yaparak hazırlıklarını tamamlayacaklar. Teknik direktör Vincenzo Montella ve bir futbolcu, TSİ 19.30'da basın toplantısı düzenleyecekler.

Milli takım, Avusturya maçının ardından 26 Mart Salı günü TSİ 22.45'te İstanbul'a dönecek. Bu şekilde milli takım, önemli maçlar öncesi yoğun bir hazırlık programını tamamlayacak.