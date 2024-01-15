Murat Sancak transferi sitem ederek duyurdu: "Umarım utanırlar!"

15 Ocak 2024 16:49 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 16:53

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Motez Nourani'yi transfer ettiklerini açıkladı.

Murat Sancak yaptığı açıklamada, ''Sözde 3 dönem transfer yasağı almış Adana Demirspor bu transferi nasıl yapar anlamış değilim. Haberi yapanlar umarım utanırlar.'' ifadelerini kullandı.

KULÜPTEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada da Nourani ile 2.5 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Sol kanadın yanı sıra on numara ve orta sahanın sağında da görev yapabilen genç futbolcu, bu sezon 9 maçta forma giydi.