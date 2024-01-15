15 Ocak 2024 16:49 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 16:53
Murat Sancak transferi sitem ederek duyurdu: "Umarım utanırlar!"
Ödemelerin yapıldığı iddia edilen Süper Lig ekibi Adana Demirspor'dan transfer hamlesi geldi. Transferi başkan Murat Sancak sitem dolu sözlerle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. İşte detaylar...
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Motez Nourani'yi transfer ettiklerini açıkladı.
Murat Sancak yaptığı açıklamada, ''Sözde 3 dönem transfer yasağı almış Adana Demirspor bu transferi nasıl yapar anlamış değilim. Haberi yapanlar umarım utanırlar.'' ifadelerini kullandı.
KULÜPTEN DE AÇIKLAMA GELDİ
Kulüpten yapılan açıklamada da Nourani ile 2.5 yıllık anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Sol kanadın yanı sıra on numara ve orta sahanın sağında da görev yapabilen genç futbolcu, bu sezon 9 maçta forma giydi.