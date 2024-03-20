Muslera'nın sözleşmesinde yazan rakam belli oldu! 37 yaşında servetine servet katacak

20 Mart 2024 10:40 - Güncelleme : 20 Mart 2024 10:41

Galatasaray, 13. yıldır kalesini emanet ettiği Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'nın sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilemeye hazırlanıyor. Tecrübeli eldiven ile bir süredir mukavele görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı yönetimin imzayı resmiyete dökmesi artık an meselesi.

MAAŞI MERAK KONUSU OLMUŞTU

Yönetici Erden Timur'un ardından Dursun Özbek de yaptığı açıklamada Fernando Muslera ile büyük ölçüde anlaşma sağladıklarını ifade ederken 37 yaşındaki file bekçisi ile 1+1 yıllık sözleşme yapılacağı yönünde bilgiler sızmıştı.

Muslera'yla anlaşma sağlanmasının ardından tecrübeli kaleciye verilecek maaş ise merak konusuydu. Muslera ile son olarak 2021 yılında yeni sözleşme imzalayan Galatasaray, o dönem KAP'a yaptığı açıklamada Uruguaylı kaleciye yıllık net 2.5 milyon euro verileceğini bildirmişti.

176 MİLYON LİRA!

Sabah'ın iddiasına göre Muslera yeni sözleşmesi gereği de yıllık 2.5 milyon euro almaya devam edecek. Muslera'nın gelecek sezonun sonunda opsiyon kullanılarak sözleşmesi uzatılırsa, 2 yılda alacağı toplam ücret 5 milyon euroyu, şu anki kurla servetine yaklaşık 176 milyon Türk Lirası daha eklemiş olacak.

Galatasaray formasıyla bugüne değin 499 maça çıkan Muslera oynadığı bu maçlarda 533 kez topu ağlarında gördü. Uruguaylı 178 maçta ise rakip takıma gol şansı tanımadı.