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15 Mart 2024 18:22 - Güncelleme : 15 Mart 2024 18:23

Nisan ayında Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür: 26 günde 7 maç!

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunan ekibi Olympiakos ile eşleşen Fenerbahçe'yi nisan ayında zorlu bir fikstür bekliyor. Fenerbahçe 26 gün içinde birbirinden zorlu 7 maça çıkacak. Söz konusu periyotta 1 kupa finali, 1 derbi ve 2 çeyrek final maçı bulunuyor. İşte ayrıntılar...

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Nisan ayında Fenerbahçe&#039;yi bekleyen zorlu fikstür: 26 günde 7 maç!
Fenerbahçe, Galatasaray, Uefa Avrupa Konferans Ligi

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'yi nisan ayında zorlu bir fikstür bekliyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile eşleşen Fenerbahçe, nisan ayında 7 kritik maça çıkacak. Bu maçların içinde Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa, Beşiktaş derbisi ve iki çeyrek final müsabakası yer alıyor.

Fenerbahçe'nin nisan ayında oynayacağı maçlar:

3 Nisan: Fenerbahçe-Adana Demirspor (Süper Lig)

7 Nisan: Galatasaray-Fenerbahçe (Süper Kupa)

11 Nisan: Olympiakos-Fenerbahçe (UEFA Avrupa Konferans Ligi)

14 Nisan: Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Süper Lig)

18 Nisan: Fenerbahçe-Olympiakos (UEFA Avrupa Konferans Ligi)

21 Nisan: Sivasspor-Fenerbahçe (Süper Lig)

28 Nisan: Fenerbahçe-Beşiktaş (Süper Lig)

Nisan ayında Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür: 26 günde 7 maç! - 1. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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