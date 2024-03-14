Okan Buruk'a İtalyan devi kanca attı! Sezon sonu ayrılık kapıda

14 Mart 2024 17:07 - Güncelleme : 14 Mart 2024 17:08

Bu sezon Galatasaray'ın başında toplam 46 maçta, 34 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan, maç başına 2.35 puan ortalaması yakalayan Okan Buruk performansıyla beğeni toplarken Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekti.

LAZİO İDDİASI!

Takvim'in haberine göre; İtalya Serie A'da bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Lazio, sarı-kırmızılıların 50 yaşındaki başarılı çalıştırıcısı Okan Buruk'u gelecek sezon için takımın başına geçirmeyi düşündüğü teknik direktörler listesine aldı.

İtalyan ekibinde 2021'de göreve gelen Maurizio Sarri'nin istifasının ardından sezona yardımcı antrenör Giovanni Martusciello ile devam edilme kararı alınmıştı.

OKAN BURUK İÇİN RAPOR HAZIRLANIYOR

Serie A ekibinin başkanı Claudio Lotito'nun birçok teknik adamla temas kurmaya hazırlandığı ve geniş listeye Okan Buruk'u da dahil ettiği ifade edildi.

Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani'nin de bir süredir Buruk ile ilgili detaylı incelemeler yaptığı ve hazırlayacağı raporu Lotito'ya sunacağı belirtildi.

AKICI İTALYANCA KONUŞUYOR

Galatasaray'da başarılı bir kariyer geçiren Okan Buruk'un uzun vadede Avrupa'da bir takımı çalıştırmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

Futbolculuk kariyerinde Inter'de forma giyen ve akıcı bir şekilde İtalyanca konuşabilen Okan Buruk'un Galatasaray'la olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.