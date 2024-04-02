Okan Buruk'un rekor gecesi! Lucescu'yu geride bıraktı

02 Nisan 2024 23:06 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 23:10

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Hatayspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, Hatayspor'u yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Cimbom, puanını 84'e yükselterek maç fazlasıyla ezeli rakibi Fenerbahçe ile olan puan farkını 5 yaptı.

OKAN BURUK, LUCESCU'NUN REKORUNU KIRDI!

Sahadan 1-0’lık skorla galip ayrılan Galatasaray’da Teknik Direktör Okan Buruk bir rekora imza attı. Buruk, bu sonuçla Mircea Lucescu döneminde Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasındaki 18 maçlık galibiyet serisini geride bıraktı ve rekorun yeni sahibi oldu.

Galatasaray, Süper Lig’de 2022-2023 sezonun son 3 haftası, bu sezonda da 16 müsabakada rakiplerine puan vermedi.