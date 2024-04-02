02 Nisan 2024 23:06 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 23:10
Okan Buruk'un rekor gecesi! Lucescu'yu geride bıraktı
Buruk yönetimindeki Galatasaray ligde evinde üst üste 19. maç kazandı. Teknik direktör Okan Buruk, Mircea Lucescu'yu geride bırakrak iç sahada üst üste kazanma rekorunu kırdı.
Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Hatayspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, Hatayspor'u yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Cimbom, puanını 84'e yükselterek maç fazlasıyla ezeli rakibi Fenerbahçe ile olan puan farkını 5 yaptı.
OKAN BURUK, LUCESCU'NUN REKORUNU KIRDI!
Sahadan 1-0’lık skorla galip ayrılan Galatasaray’da Teknik Direktör Okan Buruk bir rekora imza attı. Buruk, bu sonuçla Mircea Lucescu döneminde Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasındaki 18 maçlık galibiyet serisini geride bıraktı ve rekorun yeni sahibi oldu.
Galatasaray, Süper Lig’de 2022-2023 sezonun son 3 haftası, bu sezonda da 16 müsabakada rakiplerine puan vermedi.
Kaynak: TGRT Haber