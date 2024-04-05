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05 Nisan 2024 16:00 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 16:01

Olaylı maç sonrası tutuklanan iki taraftarın tahliye talebi reddedildi

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından tutuklanan 2 taraftarın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: Anadolu Ajansı
Olaylı maç sonrası tutuklanan iki taraftarın tahliye talebi reddedildi

Trendyol Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından gözaltına alınan ve 20 Mart'ta Trabzon 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Engin T. ve Oğuzhan B'nin avukatları, tahliyeleri için Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatta bulundu.

Cumhuriyet savcısı, Engin T. ve Oğuzhan B'yi tahliye talebiyle Trabzon 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Olaylı maç sonrası tutuklanan iki taraftarın tahliye talebi reddedildi - 1. Resim

TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Hakimlik, itirazın reddine ve sanıkların mevcut halinin devamına karar verdi.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklanmış, 8'i ise adli kontrol şartıyla bırakılmıştı.

Tutuklu taraftarlardan Mahmut Halil K. sağlık durumu nedeniyle 26 Mart'ta, Hasan Ç. ve Kadir O. ise 3 Nisan'da Trabzon Nöbetçi 5. Asliye Ceza Hakimliğince serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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